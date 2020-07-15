Епідемічна ситуація на Тернопільщині покращилася у порівнянні з минулим тижнем

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Богайчук під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

🔶 На сьогодні в області на COVID-19 хворіють 845 осіб. Із них 107 перебувають на стаціонарному лікуванні, 738 – на амбулаторному спостереженні.

📌 Не зважаючи на покращення епідемічної ситуації, жителі області мають дотримуватися карантинних заходів, зазначив Володимир Богайчук. Активним залишається спалах коронавірусної інфекції в Бережанському районі. Там захворіли 22 осіб. Це працівники підприємства ТОВ «Керамік» та члени їхніх родин. Напружена ситуація також у Тернополі, Збаразькому, Лановецькому та Чортківському районах.