Трагічна ДТП на Тернопільщині: загинув 19-річний мотоцикліст

У ніч з 8 на 9 березня у селі Гаї-Розтоцькі Залозецької територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.

О 00:20 водій 2007 року народження, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся у кювет. Незважаючи на зусилля медиків, 19-річного хлопця не вдалося врятувати — він помер дорогою до лікарні.

Відомості про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція відкрила провадження за частинами 1 та 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Причини аварії встановлюються.

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та не перевищувати безпечну швидкість, особливо у темну пору доби та на ділянках із складними дорожніми умовами.