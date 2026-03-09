Три ДТП на Тернопільщині за три дні: двоє загиблих та одна травмована

Двоє людей загинуло, а одна жінка отримала тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільської області впродовж 6-9 березня.



Про аварію з потерпілими надійшло повідомлення 6 березня близько 15:00 на спецлінію Бережанського відділу поліції. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що жителька міста Підгайці 1962 року народження, керуючи мопедом Honda Dio, не обрала безпечної швидкості та допустила зіткнення із припаркованими автомобілями Citroen та Volkswagen. У результаті удару жінку з травматичною ампутацією пальця та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладу.



Смертельну аварію зареєстрували того ж дня працівники Підволочиського відділення поліції. У Скалаті 37-річний водій автомобіля FORD FIESTA не впорався з керуванням та допустив з’їзд автомобіля на узбіччя, а після цього злетів у кювет. Урятувати життя кермувальнику не вдалося. Чоловік від отриманих травм загинув на місці події.



Ще одна дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками трапилася у ніч з 8 на 9 березня в селі Гаї-Розтоцькі Залозецької територіальної громади. О 00:20 водій 2007 року народження, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини дороги та опинився в кюветі. 19-річного хлопця медики не врятували. Він помер дорогою до лікарні.



Відомості щодо автопригод слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрили провадження відповідно до частини 1 та 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Причини ДТП встановлюються.

