15 березня о 13:00 в «The River Premium club» відбудеться благодійний захід на підтримку українських захисників – 44-ї та 50-ї окремих артилерійських бригад. Організаторами виступають ГО “Країна рівності і правди” разом із друзями та партнерами.

Програма заходу обіцяє насичений і цікавий день: гумор і сатиру подарує ведучий Гриць Драпак, ведучі Остап Гладкий та Руслан Циганков створять атмосферу позитиву та інтерактиву. Гості зможуть насолодитися виступами талановитих дітей зі школи сучасного танцю “STAR DANCE” та проєкту “Мій тато герой”, а також побачити показ вишиванок та виставку FPV дронів.

Такі заходи важливі не лише як форма підтримки наших військових, а й як спосіб об’єднати громаду, показати солідарність та підтримку тих, хто зараз на передовій захищає Україну. Відвідуючи благодійний збір, кожен гість робить свій внесок у допомогу захисникам, а також отримує можливість провести час цікаво, корисно та з користю для душі.

Благодійність, культура, гумор і творчість – це ті елементи, які роблять такі події особливими і потрібними для розвитку громади та зміцнення духу українців.