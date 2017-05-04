У Збаражі з’явилась диво-машина (фото)
Про це помідомляє мер міста Роман Полікровський.
- Чергова хороша новина в нашому МКП Збараж. В нашому парку техніки появилась ще одна одиниця. Ми придбали сучасну каналопромивочну машину, яка дозволяє прочищати каналізацію практично будь-якої складності забруднення! Ця техніка дозволяє промивати каналізаційні труби за допомогою струменю води високого тиску, при тому не створюючи тиску в самій трубі, а лише відчищається стінка труби. Найближчим часом будемо проводити планове очищення всієї каналізаційної системи. Сьогодні першочергово провели очистку декількох складних місць. Розвиток міста продовжується! Дякую усім за підтримку… і за критику. Рухаємось далі!!!