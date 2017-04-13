Тернополянка віддала 3 000 доларів невідомому чоловіку

Жінка віддала 3 тисячі доларів аферисту, за непритягнення сина до відповідальності за вчинення ДТП з потерпілими. Сама назвала свою адресу і навіть не намагаючись хоч якось пересвідчитись у почутому, передала до рук невідомого чоловіка валюту.

Поліцейські застерігають: вийти на слід шахраїв надзвичайно важко, більшість із них перебувають в місцях позбавлення волі й постійно змінюють мобільні номери. Найкращий спосіб вберегтися від зловмисників – не довіряти дзвінкам незнайомців, особливо якщо йдеться про перерахунок коштів. Правоохоронці вкотре нагадують краянам не вірити таким повідомленням та відразу телефонувати до того, хто начебто потрапив у скрутне становище. Також варто одразу звернутися до відділення поліції, щоб дізнатися, чи дійсно є факт затримання або ж дорожньо-транспортної пригоди. Адже в черговій частині реєструють усі виклики, на які виїжджають наряди поліції. Будьте розсудливими та бережіть власні кошти.