Як очільник Тернопільської обласної ради отримав щеплення від грипу (фото)

8 листопада, очільник обласної ради отримав щеплення від грипу. Адже цей недуг доволі небезпечний, має важкі ускладнення. Медики наголошують: «Поширення вірусу грипу відбувається повітряно-крапельним шляхом. Навіть короткочасний контакт з людиною, хворою на грип, може привести до захворювання. Виключити всі можливі контакти, на жаль, неможливо. Але ми можемо захистити себе і наших близьких, створивши захисний титр антитіл від вірусу грипу. Для цього необхідна вакцинація. 8 листопада, очільник обласної ради отримав щеплення від грипу. Адже цей недуг доволі небезпечний, має важкі ускладнення. Медики наголошують: «Поширення вірусу грипу відбувається повітряно-крапельним шляхом. Навіть короткочасний контакт з людиною, хворою на грип, може привести до захворювання. Виключити всі можливі контакти, на жаль, неможливо. Але ми можемо захистити себе і наших близьких, створивши захисний титр антитіл від вірусу грипу. Для цього необхідна вакцинація.

«Наразі аптечні заклади краю отримали препарати, необхідні для проведення щеплення. Раніше ми користувалися вакциною корейського виробника, цього разу завезли французьку вакцину, – говорить голова обласної ради. – Вакцинацію слід проводити завчасно, до початку епідемії, оскільки максимальний захист від вірусу виникає тільки через два тижні з моменту введення вакцини. Вакцинуватися необхідно щороку, так як імунітет від конкретного штаму вірусу грипу не довічний і зберігається лише протягом епідемічного сезону. Оптимальним часом для проведення вакцинації проти грипу є період з вересня по грудень. Але якщо з якихось причин ви не встигли цього зробити, то можна провести вакцинацію протягом всієї епідемії. Щеплення – єдиний ефективний спосіб захиститися від вірусу грипу або зробити протікання недуги легшим, нічого дієвішого ще не придумали, – підсумовує Віктор Овчарук. – Тож кожен має бути відповідальним за власне здоров’я, особливо, якщо належить до групи ризику,» – звертається до краян голова обласної ради.

Довідково:

Відсоток охоплення вакцинацією проти грипу по області складав 2015-201 6рр. 0,1% (1037 ос.) при плані 5595, середньодержавному показнику – 0,2%. Серед груп ризику при плані 1770 охоплено 654 особи медичних працівників.

Щеплення проводились за рахунок джерел фінансування: власні кошти – 21,4%, кошти підприємств – 15,9%, за кошти місцевого бюджету – 62,7%.

За прогнозом ВООЗ в епідемічному сезоні 2017-2018 років на території України ймовірорно будуть циркулювати наступні штами вірусів грипу:

А/Мічеган/45/ 2015 (H1N1)- подібний вірус

A/Hong Kong /4801 (H3N2)- подібний вірус