Наша команда має масштабні плани щодо розвитку Хоростківської громади, – Степан Гладун

«Ми поставили перед собою завдання всебічно розвивати Хоростківську об’єднану територіальну громаду. Для цього будемо розбудовувати інфраструктуру у всіх населених пунктах нашої громади», – каже новообраний голова Хоростківської міської ОТГ Степан Гладун.

Нагадаємо, 29 жовтня в Україні відбулися вибори до ОТГ. У Тернопільській області місцевих голів та депутатів обрали у Лановецькій, Зборівській, Хоростківській та Саранчуківській громадах. У всіх чотирьох ОТГ на Тернопільщині у виборах на посади голів громад перемогли кандидати від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Хоростківську міську ОТГ, до якої входять окремі населені пункти Гусятинського та Теребовлянського районів, очолив Степан Гладун.

– Один з пріоритетних напрямків нашої роботи – це розбудова інфраструктури, зокрема ремонт доріг. У Хоросткові вперше за 20 років капітально відремонтували центральну дорогу. Необхідно здійснити капремонт всіх під’їзних доріг. Наболілим є питання транспортного сполучення між населеними пунктами. Хочемо відкрити маршрут для міського автобуса в Хоросткові та у всіх населених пунктах громади. Окрім цього, плануємо зробити капітальний ремонт дороги Хоростків – Говилів, а ремонт вулично-дорожньої мережі необхідно здійснити у селах Перемилів, Верхівці, Клювинці, Сорока, Хлопівка. Велику увагу будемо приділяти розвитку соціальної інфраструктури – йдеться про освітні, медичні заклади. Надамо всебічну підтримку талановитій молоді. Будемо відновлювати роботу будинків культури. В освітніх закладах плануємо здійснити капітальні ремонти і впроваджувати енергоефективні технології. Щодо медицини, будемо проводити ремонтні роботи у ФАПах, плануємо відновити роботу лікарні та створити діагностичний центр для жителів нашої громади. Продовжуватимемо роботи також щодо благоустрою Хоросткова. Окрім цього, у всіх населених пунктах громади плануємо завершити облаштування вуличного освітлення. Зробимо усе, щоб у Хоротсківській громаді була належна інфраструктура, – зазначає Степан Гладун.