13:07 | 27.09.2019
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Як у Чортківських школах туалети облаштовують

Irena 3 Views Прокоментуй!

У Чортківських закладах освіти продовжують облаштування вбиралень

Нещодавно Міністерство освіти і науки України започаткувало програму з облаштування туалетів у приміщеннях навчальних закладів під назвою «Гідність дитини».

Для капітального ремонту санвузлів у школах Чорткова з державного бюджету виділено 200 тис. грн. Ці кошти витратили для облаштування одного із туалетів в Чортківській СШІ №3 спортивного профілю І-ІІІ ступенів ім. Р. Ільяшенка.

Даний навчальний заклад обрали невипадково, адже саме тут санвузол був у жахливому стані. За виділені кошти у вбиральні зробили капітальний ремонт, замінили вікна, двері, 3 унітази, встановили умивальники із сенсорними датчиками, сушки для рук, бойлер та спеціальні перегородки.

Для проведення ремонтних робіт санвузлів у ДНЗ №7 «Пролісок» з місцевого бюджету виділили 293 276 грн. За ці кошти планують замінити каналізаційні труби, унітази, умивальники, встановити підлогу із підігрівом.

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