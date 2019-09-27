Футбольна команда села Підгородне дочасно посіла перше місце першої ліги Тернопільського району

Футбольна команда села Підгородне (на фото) дочасно посіла перше місце у підгрупі Б першої ліги Тернопільського району й отримала право наступного року зіграти у вищій районній лізі. Вітаємо її з цим вагомим досягненням і бажаємо наснаги для здобуття вищих результатів!

«Де і проти кого ми не грали б, завжди з повагою ставимося до суперників, до арбітрів. У нас згуртований, спраглий до перемог, міцний, боєздатний колектив на чолі з хорошим капітаном Максимом Ремпою, сплав молодості і досвіду, де більшість виконавців – місцеві хлопці. Наша команда нічим не обділена: маємо доглянутий стадіон, де комфортно проводити матчі, два комплекти ігрової форми, необхідний для тренування інвентар. Стараємося дати шанс розвиватися молодим гравцям, адже це — основна мета аматорського футболу», — зазначив у розмові з журналістом «Подільського слова» футболіст Підгороднього Назар Слободян.

Підбиваючи підсумки цьогорічного сезону, він розповів: «Найважчими для нас вийшли перші два поєдинки другого кола чемпіонату – проти Гаїв-Шевченківських, коли нам удалося виграти з рахунком 1:0 на виїзді, та принципове домашнє протистояння з Драганівкою, коли, поступаючись (0:2), ми довели справу до результату 2:2. Це додало нам упевненості, і ми намагалися довести, що не випадково перебуваємо на першому місці в турнірній таблиці».

Назар наголосив, що в їхніх позитивних результатах є заслуга і вболівальників, які і вдома, і на виїзді віддано підтримують команду Підгороднього. Тож не дивно, що в рідних стінах підгороднянці спіткнулися лише раз – у нещодавній зустрічі з Козловом, коли, відірвавшись від найближчого переслідувача, випустили на поле найближчий резерв. Результат уже не мав турнірного значення, на перший план вийшло награвання ігрових зв’язків, комбінацій, тому й поступилися – 0:1.

Найближчим часом футболісти Підгороднього, яких із жовтня тренуватиме Роман Менько, планують перевірити себе в товариській грі з представником вищої ліги Тернопільського району. Взимку підгогроднянці підтримуватимуть фізичну форму у спортзалі.

Команда висловлює щиру вдячність за стабільну фінансову підтримку Підгороднянській сільській раді, зокрема сільському голові, фанату спорту Сергієві Чапраку, та дякує за вдалу організацію районних змагань Федерації футболу Тернопільського району!

Подільське слово