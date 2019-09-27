Футбольна команда села Підгородне дочасно посіла перше місце першої ліги Тернопільського району
Футбольна команда села Підгородне (на фото) дочасно посіла перше місце у підгрупі Б першої ліги Тернопільського району й отримала право наступного року зіграти у вищій районній лізі. Вітаємо її з цим вагомим досягненням і бажаємо наснаги для здобуття вищих результатів!
«Де і проти кого ми не грали б, завжди з повагою ставимося до суперників, до арбітрів. У нас згуртований, спраглий до перемог, міцний, боєздатний колектив на чолі з хорошим капітаном Максимом Ремпою, сплав молодості і досвіду, де більшість виконавців – місцеві хлопці. Наша команда нічим не обділена: маємо доглянутий стадіон, де комфортно проводити матчі, два комплекти ігрової форми, необхідний для тренування інвентар. Стараємося дати шанс розвиватися молодим гравцям, адже це — основна мета аматорського футболу», — зазначив у розмові з журналістом «Подільського слова» футболіст Підгороднього Назар Слободян.
Підбиваючи підсумки цьогорічного сезону, він розповів: «Найважчими для нас вийшли перші два поєдинки другого кола чемпіонату – проти Гаїв-Шевченківських, коли нам удалося виграти з рахунком 1:0 на виїзді, та принципове домашнє протистояння з Драганівкою, коли, поступаючись (0:2), ми довели справу до результату 2:2. Це додало нам упевненості, і ми намагалися довести, що не випадково перебуваємо на першому місці в турнірній таблиці».
Назар наголосив, що в їхніх позитивних результатах є заслуга і вболівальників, які і вдома, і на виїзді віддано підтримують команду Підгороднього. Тож не дивно, що в рідних стінах підгороднянці спіткнулися лише раз – у нещодавній зустрічі з Козловом, коли, відірвавшись від найближчого переслідувача, випустили на поле найближчий резерв. Результат уже не мав турнірного значення, на перший план вийшло награвання ігрових зв’язків, комбінацій, тому й поступилися – 0:1.
Найближчим часом футболісти Підгороднього, яких із жовтня тренуватиме Роман Менько, планують перевірити себе в товариській грі з представником вищої ліги Тернопільського району. Взимку підгогроднянці підтримуватимуть фізичну форму у спортзалі.
Команда висловлює щиру вдячність за стабільну фінансову підтримку Підгороднянській сільській раді, зокрема сільському голові, фанату спорту Сергієві Чапраку, та дякує за вдалу організацію районних змагань Федерації футболу Тернопільського району!