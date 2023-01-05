21:14 | 5.01.2023
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Новини Тернополя 

Тернопільська податкова залишилася без керівника

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Начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області, державного службовця ІV рангу Михайла Васильовича Яцину звільнено з займаної посади.

Причину звільнення поки не розголошують. 

Начальником Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина став 10 грудня 2020 року. Сам він родом з Бучаччини. У 1995 році закінчив Тернопільську академію народного господарства, спеціальність – «Фінанси і кредит», кваліфікація – економіст.


Джерело: ПЕРШИЙ онлайн

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