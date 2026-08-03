За забудову в Петрикові прокуратура через суд вимагає майже 2 млн грн пайового внеску

Прокуратура через суд вимагає стягнути із забудовника майже 2 млн грн пайового внеску до бюджету громади.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури подали позов в інтересах держави про стягнення із забудовника 1 млн 992 тис. грн пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

За даними прокуратури, у 2019–2021 роках замовник збудував та ввів в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок із вбудованими приміщеннями громадського призначення у селі Петриків Тернопільського району. Водночас передбачений законом пайовий внесок до місцевого бюджету забудовник не сплатив.

З метою забезпечення надходжень до бюджету громади прокуратура звернулася до суду. Наразі провадження у справі відкрито.

Відповідно до законодавства, остаточне рішення щодо вимог прокуратури ухвалить суд.