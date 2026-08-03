На Тернопільщині жінка з інвалідністю допомагала організовувати фіктивні шлюби для ухилення від мобілізації

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала схему незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон через фіктивні шлюби. Однією зі спільниць виявилася жителька Тернопільщини, яка мала інвалідність і виконувала роль «нареченої».

За даними Національної поліції, схему організували троє уродженців Васильківщини. Вони підшуковували військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та виїхати за межі України.

Для реалізації плану зловмисники пропонували укласти фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю, яка нібито потребувала постійного догляду. Після цього чоловік міг отримати відстрочку від призову та, за задумом організаторів, законні підстави для виїзду за кордон.

Щоб легенда виглядала правдоподібною, організатори створювали цілу історію стосунків. Майбутнім «молодятам» організовували романтичне листування, спільні фотосесії, радили придбати обручки та навіть вивчити біографію одне одного, щоб успішно пройти можливі перевірки державних органів.

Повний супровід із підготовкою документів коштував 7 тисяч доларів США.

Під час отримання другої частини грошей правоохоронці затримали одну зі спільниць, а згодом — і решту учасників схеми.

Усім чотирьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Оболонського управління поліції Києва під процесуальним керівництвом Оболонської окружної прокуратури.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.