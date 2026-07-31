У Тернополі презентували мистецькі проєкти, створені під час міжнародної резиденції на Тернопільщині

29 липня у креативному кластері «Na Пошті» в Тернополі відбулася фінальна презентація липневої програми міжнародного проєкту «Під одним небом: мистецькі резиденції у Вікні». Протягом місяця українські художниці Василина Буряник та Людмила Пономаренко працювали у сільській садибі Гримайлівської громади, досліджуючи місцевий культурний ландшафт, ремесла та природу Тернопільщини.

Другий місяць мистецької резиденції був присвячений ремеслам, прикладному мистецтву та промисловому дизайну. Під час підсумкової зустрічі авторки представили створені роботи, розповіли про творчий процес та поділилися враженнями від перебування на Тернопільщині.

Керівник проєкту Василь Томчишин наголосив, що сучасне мистецтво сьогодні нерозривно пов’язане із суспільними викликами.

«Обидві художниці працюють із текстилем, але кожна має власний творчий підхід. Обидва проєкти надзвичайно актуальні й безпосередньо пов’язані з темою війни. Сьогодні мистецтво не може існувати поза суспільними процесами, а отже — поза темою війни та її наслідків», – зазначив він.

Однією з центральних подій презентації стала робота української художниці та концептуалістки Василини Буряник «Неопалимість купини». Проєкт народився під час перебування мисткині у Медоборах і став художнім осмисленням геологічної історії місцевості, природного ландшафту та взаємозв’язку людини із землею.

За словами авторки, найбільше її вразило те, що Медобори сформувалися на місці давнього коралового рифу Сарматського моря.

«Перебуваючи серед Медоборів, ти водночас ніби опиняєшся на дні океану, якому мільйони років. Саме це відчуття стало основою роботи», – розповіла художниця.

У своїй роботі вона використала авторську техніку роботи з поліестером та відбитки викопних коралів. Особливим символом композиції стала неопалима купина — червонокнижна рослина Медоборів.

«Для мене це стало метафорою нашого опору. Рослина спалахує, але не згорає. Саме такою сьогодні є Україна», – пояснила мисткиня.

Також Василина Буряник зазначила, що після численних міжнародних проєктів для неї особливо важливо було працювати саме в Україні.

Ще однією прем’єрою вечора став проєкт «Відродження» художниці декоративно-прикладного мистецтва Людмили Пономаренко. Робота присвячена осмисленню майбутнього українського суспільства після завершення війни.

Художниця, яка багато років працює з традиційним художнім ткацтвом, цього разу звернулася до техніки асамбляжу, поєднавши текстиль із сучасними матеріалами.

«Для мене це новий творчий етап. Я завжди працювала з традиційним ткацтвом, але зараз шукаю способи говорити сучасною художньою мовою», – сказала Людмила Пономаренко.

Центральним образом поліптиха стала земля як символ пам’яті, втрати та оновлення.

«Це роздуми про те, що буде після війни. Земля приймає все, що на неї падає, переосмислює це, і зрештою народжується щось нове. Саме тому робота має назву “Відродження”», – зазначила мисткиня.

За словами авторки, перебування у творчій резиденції дозволило їй значно розширити початковий задум.

Фінальна презентація стала відкритою дискусією про сучасне мистецтво, війну, природу, традицію та пошук нових художніх форм. Гості мали змогу поспілкуватися з художницями та першими побачити твори, створені під час мистецької резиденції.

Організатори повідомили, що вже незабаром міжнародний проєкт «Під одним небом: мистецькі резиденції у Вікні» продовжиться новою тематичною резиденцією. Загалом у межах проєкту планують створити 16 мистецьких творів українських, польських та іспанських митців, які представлять на міжнародних виставкових майданчиках.

Проєкт реалізує громадська організація «Мистецький фестиваль “Ї”» у партнерстві з AYA Foundation (Польща) та Association NOVACT (Іспанія) за фінансової підтримки Європейського Союзу.