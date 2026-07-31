Під час виконання бойового завдання загинув захисник Василь Яровий з Тернопільщини

Підгаєцька громада втратила ще одного Захисника України, повідомляють у міській раді.



26 липня 2026 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Барилівка Сумського району Сумської області, внаслідок ворожого удару баражуючим боєприпасом типу «FPV», отримав поранення, несумісне з життям, Яровий Василь — водій відділення підвозу 1-го артилерійського взводу 9-ї артилерійської батареї 3-го артилерійського дивізіону військової частини А7113.



Яровий Василь, 1971 року народження, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи нашу державу, її свободу та незалежність.



У цю скорботну мить висловлюємо щирі співчуття родині, рідним та близьким Героя. Нехай Господь дасть сили пережити цей важкий біль втрати.



Зустріч тіла Героя відбудеться завтра, 1 серпня, о 12:00 годині у селі Вага.



Після зустрічі скорботний кортеж прямуватиме через населені пункти громади та місто Підгайці, через майдан Незалежності, до рідного села Героя — Мужилів, де відбудеться чин похорону.



Просимо мешканців громади гідно зустріти нашого Захисника, віддати останню шану та провести його в останню земну дорогу.



Вічна пам’ять і слава Герою України!

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