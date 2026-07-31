Під час виконання бойового завдання загинув захисник Василь Яровий з Тернопільщини
Підгаєцька громада втратила ще одного Захисника України, повідомляють у міській раді.
26 липня 2026 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Барилівка Сумського району Сумської області, внаслідок ворожого удару баражуючим боєприпасом типу «FPV», отримав поранення, несумісне з життям, Яровий Василь — водій відділення підвозу 1-го артилерійського взводу 9-ї артилерійської батареї 3-го артилерійського дивізіону військової частини А7113.
Яровий Василь, 1971 року народження, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи нашу державу, її свободу та незалежність.
У цю скорботну мить висловлюємо щирі співчуття родині, рідним та близьким Героя. Нехай Господь дасть сили пережити цей важкий біль втрати.
Зустріч тіла Героя відбудеться завтра, 1 серпня, о 12:00 годині у селі Вага.
Після зустрічі скорботний кортеж прямуватиме через населені пункти громади та місто Підгайці, через майдан Незалежності, до рідного села Героя — Мужилів, де відбудеться чин похорону.
Просимо мешканців громади гідно зустріти нашого Захисника, віддати останню шану та провести його в останню земну дорогу.
Вічна пам’ять і слава Герою України!