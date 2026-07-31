На Тернопільщині рятувальники врятували від вогню 113 гектарів пшениці

На Тернопільщині рятувальники не допустили масштабної втрати врожаю. Під час ліквідації пожежі на полі у селі Осташівці Озернянської громади їм вдалося врятувати 113 гектарів пшениці.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області, повідомлення про займання надійшло 31 липня о 15:04. Вогонь швидко поширився полем і знищив 7 гектарів посівів.

До ліквідації пожежі залучили три пожежні автоцистерни та чотири одиниці допоміжної техніки. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення полум’я на решту поля.

Окрім цього, за минулу добу в області ліквідували ще чотири пожежі в екосистемах:

у Бучачі згоріло 100 квадратних метрів сухої рослинності;

у селах Чистилів Білецької громади та Милівці Нагірянської громади вогонь знищив по 5 тисяч квадратних метрів сухої трави;

у Підволочиську рятувальники ліквідували загоряння дерева.

У ДСНС вкотре закликають жителів області не спалювати суху рослинність, не кидати непогашені недопалки та сірники, а також не розводити багаття поблизу полів і лісосмуг. У разі виявлення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101.