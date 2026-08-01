Трудовий договір у 2026 році: що потрібно знати українцям для легальної роботи

Легальне працевлаштування починається з перевірки роботодавця, підстав перебування та умов роботи. Для українців у Польщі письмовий договір залишається головним доказом домовленостей щодо посади, зарплати й графіка. Усні обіцянки не замінюють документа та ускладнюють захист прав у разі спору.

Відкриваючи сторінку https://workium.net/vacancies/robota-v-polshi, де зібрані вакансії в польщі, кандидат має перевіряти кожну пропозицію за однаковими критеріями: договір, графік, житло та можливі утримання.

Який договір пропонує роботодавець

Umowa o pracę дає оплачувану відпустку, лікарняні, правила щодо робочого часу, надурочних годин і звільнення. Umowa zlecenie є цивільно-правовою угодою: її умови гнучкіші, але обсяг захисту відрізняється. Обсяг гарантій залежить від виду договору та закону.

До підписання потрібно перевірити:

повну назву, адресу та реєстраційні дані роботодавця;

місце роботи, посаду й точний перелік обов’язків;

дату початку, строк дії та умови припинення договору;

зарплату брутто, доплати, премії і дату виплати;

тривалість зміни, перерви, нічні та надурочні години.

До початку роботи працівник має отримати договір, а до підписання — переклад зрозумілою йому мовою. Працівник має зберігати свій примірник. Не можна підписувати порожні сторінки чи документ без ставки.

Зарплата, податки та страхування

За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, із 1 січня 2026 року мінімальна зарплата за повної зайнятості за umowa o pracę становить 4806 злотих брутто на місяць. Для визначених цивільно-правових договорів мінімальна погодинна ставка — 31,40 злотого брутто. «Брутто» означає суму до податків і внесків.

Роботодавець повинен зареєструвати працівника у системі ZUS, якщо це передбачає вид угоди. Варто попросити підтвердження, зберігати розрахункові листи та звіряти відпрацьовані години. Плата за житло, транспорт чи спецодяг має бути описана заздалегідь.

Що робить роботу українця легальною

Самого договору недостатньо: людина повинна законно перебувати в Польщі та мати підставу для доступу до ринку праці. За чинними у 2026 році правилами роботодавець подає через praca.gov.pl повідомлення до повітового управління праці протягом семи днів від початку роботи українця, який підпадає під відповідну процедуру. Це обов’язок роботодавця, але працівникові доцільно отримати підтвердження подання.

Якщо змінюються роботодавець, посада, вид договору, робочий час або зарплата, треба з’ясувати, чи необхідне нове повідомлення. Не можна працювати за документами іншої компанії. Статус перебування контролюють окремо: захист, віза чи карта побиту мають власні строки й умови.

Чек-лист перед першим робочим днем

перевірити компанію в офіційних реєстрах;

отримати договір і звірити всі суми;

попросити підтвердження повідомлення;

зберігати листування, табелі й перекази.

Якщо роботодавець забирає паспорт, вимагає оплатити саме працевлаштування, відмовляється видати договір або пропонує приховати частину зарплати, роботу краще не починати. За консультацією можна звернутися до Державної інспекції праці Польщі або центру безоплатної правової допомоги. У 2026 році легальна робота — це поєднання законного перебування, правильної процедури допуску до ринку праці та письмових умов, які виконують обидві сторони.