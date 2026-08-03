Екологічна проблема Тернопільщини знову нагадала про себе: горить Малашівське сміттєзвалище

Малашівське сміттєзвалище поблизу Тернополя, яке вже багато років залишається одним із найпроблемніших екологічних об’єктів області, знову охопила пожежа. Подібні загоряння тут трапляються регулярно, а їх ліквідація щоразу потребує значних сил рятувальників і несе ризики для довкілля.

Полігон твердих побутових відходів біля села Малашівці експлуатується ще з 1970-х років. За десятиліття він неодноразово ставав предметом суспільних дискусій через перевантаження, неприємний запах, екологічні проблеми та періодичні займання. Під час таких пожеж у повітря потрапляють небезпечні продукти горіння, які можуть негативно впливати на якість повітря та здоров’я людей.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, повідомлення про загоряння надійшло 2 серпня о 10:40. Станом на ранок 3 серпня ліквідація пожежі триває.

До гасіння залучено 35 рятувальників, 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 4 одиниці допоміжної техніки. Площа пожежі становить 0,6 гектара.

Тим часом державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області здійснили огляд територій навколо сміттєзвалища, де триває ліквідація пожежі.

Під час виїзду фахівці провели візуальний огляд прилеглої території та оцінили ситуацію в межах своїх повноважень.

У Державній екологічній інспекції наголошують, що пожежі на об’єктах поводження з відходами можуть мати негативний вплив на довкілля, насамперед на стан атмосферного повітря. Крім того, через великі обсяги та різнорідність відходів такі загоряння є складними для ліквідації й можуть тривати тривалий час.

Наразі Державна екологічна інспекція у Тернопільській області тримає ситуацію на постійному контролі та взаємодіє з підрозділами ДСНС, Національної поліції та прокуратури, щоб забезпечити належне реагування й мінімізувати можливі негативні наслідки для довкілля.