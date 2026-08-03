У Тернополі оштрафували водіїв вантажівок, які перевозили сипучий вантаж без тенту

У Тернополі патрульні поліцейські виявили двох водіїв вантажівок, які перевозили сипучий вантаж без належного накриття.

Як повідомили у Патрульній поліції Тернопільської області, порушників зупинили під час ранкового патрулювання.

Правоохоронці наголошують, що ненакритий або неналежно закріплений сипучий вантаж під час руху може висипатися на проїжджу частину, створити небезпеку для інших учасників дорожнього руху та стати причиною дорожньо-транспортної пригоди.

На водіїв інспектори склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил перевезення вантажів.

У патрульній поліції закликають водіїв дотримуватися