Тернопільщина втратила захисника Олександра Зозулю

Під час несення військової служби, 30 липня 2026 року передчано обірвалося життя старшого лейтенанта ЗОЗУЛІ Олександра Олексійовича, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищав цілісність і незалежність УКРАЇНИ. Повідомляють у монастириській міській раді.

Висловлюємо щирі співчуття дружині та синові з приводу передчасної смерті Героя.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме його душу там, де праведні спочивають !

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЮ !