Під виглядом геологічних досліджень: на Тернопільщині викрили масштабний незаконний видобуток піску

Правоохоронці викрили на Тернопільщині організовану групу, учасники якої, за даними слідства, під виглядом геологічного вивчення надр незаконно видобули понад 53,6 тис. кубометрів піску. Трьом фігурантам вже повідомили про підозру.

Як повідомили у Національній поліції України, засновники товариства разом із його директором придбали земельні ділянки сільськогосподарського призначення та отримали спеціальний дозвіл лише на геологічне вивчення надр строком на три роки. Однак, не маючи дозволу на промисловий видобуток корисних копалин і не змінивши цільового призначення земель, вони організували незаконний видобуток піску.

За даними слідства, директор товариства керував роботами на місці, займався пошуком покупців, реалізацією піску фізичним та юридичним особам, отримував кошти та оформлював документи для легалізації продажу незаконно видобутої сировини.

Проведені судова інженерно-екологічна, економічна та товарознавча експертизи підтвердили, що учасники схеми незаконно видобули та вивезли понад 53,6 тисячі кубометрів піску. Вартість незаконно видобутих корисних копалин оцінюють у понад 11,35 млн гривень.

Водночас, за висновками експертів, екологічні збитки від незаконного видобутку становлять 48,2 млн гривень. Крім того, правоохоронці встановили факти легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 12,4 млн гривень.

23 липня оперативники Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за силової підтримки спецпідрозділу КОРД провели 17 санкціонованих обшуків. Під час слідчих дій вилучили чорнові записи, мобільні телефони, флеш-носії інформації та автомобілі.

Того ж дня двом засновникам товариства та його директору повідомили про підозру за ч. 4 ст. 240 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — незаконне видобування корисних копалин, вчинене організованою групою, та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.