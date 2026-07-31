«Два дні поплакала — і пішла далі»: тернополянка Ангеліна Глогусь про Дитяче Євробачення, невдачі та мрію великої сцени

У свої 14 років тернополянка Ангеліна Глогусь уже має чимало сценічного досвіду. Вона виступає на міжнародних конкурсах, дала сольний концерт у Тернополі та двічі ставала фіналісткою Національного відбору на Дитяче Євробачення. Цього року юна співачка втретє подала заявку, однак до лонглиста не потрапила. Попри це, вона не збирається відмовлятися від своєї мрії.

Про перші кроки в музиці, невдачі, підтримку близьких та плани на майбутнє Ангеліна розповіла Наталці Андрушко в ефірі Українського радіо Тернопіль.

«Мій талант помітили ще в дитячому садку»

– Тобі лише 14 років, але за плечима вже багато конкурсів і два фінали Нацвідбору на Дитяче Євробачення. Коли зрозуміла, що музика – це більше, ніж просто хобі?

– Напевно, відтоді, як почала нею займатися. Уже майже сім років я співаю, виступаю на різних конкурсах і концертах. Мене часто запрошують на заходи, а ще у мене був власний сольний концерт у Тернополі.

– Пам’ятаєш свій перший вихід на сцену?

– Так. Це було в Українському домі «Перемога» у Тернополі, коли мені було сім років.

– Хто першим помітив твій талант?

– Ще вихователька в дитячому садку. Вона казала моїм батькам, що мене обов’язково потрібно віддати на вокал. Я завжди мала головні ролі на святах, співала, виступала, тому музика зі мною практично все життя.

«Два роки у фіналі – це вже перемога»

– Цього року твоє ім’я не з’явилося у лонглисті Дитячого Євробачення. Якими були емоції?

– Насправді я вже двічі була у фіналі Нацвідбору. Для мене це вже велика перемога, адже подаються дуже багато дітей. Цього року я не пройшла навіть до лонглиста, але не здаюся. Буду рухатися далі й сподіваюся, що колись представлятиму Україну вже на дорослому Євробаченні.

– Скільки часу дозволила собі сумувати?

– Два дні. А потім уже знову почала працювати, виступати й думати про майбутнє.

– Що допомагає не опускати руки?

– Люди, які стежать за моєю творчістю в TikTok та Instagram. Вони підтримують мене, надихають, і це дуже мотивує.

«За одним концертом стоять два місяці роботи»

– Глядачі бачать лише красивий виступ. А що залишається за лаштунками?

– Дуже багато роботи. Наприклад, нещодавно у мене був концерт тривалістю півтори години. Але до нього ми готувалися два місяці. На сцені все виглядає легко й красиво, хоча за цим стоїть величезна праця.

«Я готова жертвувати всім заради музики»

– Чи доводиться чимось жертвувати?

– Мені дуже подобається співати, тому я готова жертвувати багатьма речами, щоб досягти своєї мрії й стати відомою співачкою.

«Після кожного виступу аналізую свої помилки»

– Переглядаєш свої виступи?

– Так, інколи переглядаю концерти, аналізую, чи були помилки. Але свої інтерв’ю дивитися не дуже люблю.

«Мама завжди каже правду»

– Хто найбільше підтримує?

– Батьки. Вони завжди поруч. Мама інколи може покритикувати, сказати, що можна було виступити краще. Але я знаю, що вона говорить це тільки тому, що хоче для мене найкращого.

«Через десять років бачу себе на великій сцені»

– Якою ти бачиш себе через десять років?

– Популярною співачкою, на великій сцені, у гарній сукні, з власними піснями та великими концертами.

– Хочеш бути схожою на когось із артистів?

– Ні. Я хочу йти своїм шляхом. Хоча дуже люблю творчість Альони Альони, Марії Бурмаки та Тіни Кароль.

«Краще через десять років збирати стадіони»

– Якби довелося обирати: перемогти на Дитячому Євробаченні чи через десять років збирати стадіони?

– Однозначно – через десять років стати співачкою, концерти якої збирають стадіони.

Попри невдачу цього року, Ангеліна Глогусь не сприймає її як кінець своєї історії. Навпаки, вона переконана, що це лише ще один крок на шляху до великої сцени. Її головна мета сьогодні — не зупинятися, продовжувати працювати над собою та одного дня здійснити мрію вже на дорослому Євробаченні.