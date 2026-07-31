Новини Тернополя У Тернополі на три тижні частково перекриють рух на двох вулицях: ремонтуватимуть зупинки 17:00 | 31.07.202612:27 | 31.07.2026 Redaktor 0 Views Прокоментуй! У Тернополі з 3 до 23 серпня частково обмежать рух транспорту на вулицях Київській та Замковій через ремонтні роботи. Як повідомили у міській раді, дорожники оновлюватимуть заїзні кишені на зупинках громадського транспорту «вул. Київська (до центру)» та «Готель “Тернопіль”». Під час ремонту зупинки зроблять більш доступними для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. На період виконання робіт обидві зупинки громадського транспорту тимчасово перенесуть. Водіїв та пасажирів просять враховувати ці зміни під час планування поїздок. У міській раді також зазначили, що надалі аналогічні роботи проведуть і на інших зупинках Тернополя. Поділіться: