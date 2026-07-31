У Тернополі на три тижні частково перекриють рух на двох вулицях: ремонтуватимуть зупинки

У Тернополі з 3 до 23 серпня частково обмежать рух транспорту на вулицях Київській та Замковій через ремонтні роботи.

Як повідомили у міській раді, дорожники оновлюватимуть заїзні кишені на зупинках громадського транспорту «вул. Київська (до центру)» та «Готель “Тернопіль”».

Під час ремонту зупинки зроблять більш доступними для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

На період виконання робіт обидві зупинки громадського транспорту тимчасово перенесуть. Водіїв та пасажирів просять враховувати ці зміни під час планування поїздок.

У міській раді також зазначили, що надалі аналогічні роботи проведуть і на інших зупинках Тернополя.