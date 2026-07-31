Хотіла продати корову, але втратила 42 тисячі гривень: жителька Тернопільського району стала жертвою шахраїв

Жителька Тернопільського району стала жертвою інтернет-шахраїв, намагаючись продати корову через онлайн-платформу оголошень. Через фішингове посилання жінка втратила понад 42 тисячі гривень.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За словами потерпілої, вона листувалася в одному з месенджерів із чоловіком, який нібито хотів придбати домашню тварину. Під час спілкування «покупець» надіслав їй посилання, пояснивши, що через нього можна отримати оплату за товар.

Жінка перейшла за посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки. Після цього з її рахунку зникли 42 000 гривень.

За цим фактом правоохоронці проводять перевірку та вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські вкотре закликають громадян бути обережними під час купівлі-продажу товарів через інтернет та дотримуватися простих правил безпеки:

не переходити за сумнівними посиланнями, отриманими в месенджерах;

не вводити реквізити банківських карток, CVV-код, PIN-код чи SMS-коди на сторонніх сайтах;

користуватися лише офіційними сервісами оплати та доставки торговельних платформ;

пам’ятати, що для переказу коштів покупцю не потрібні повні реквізити вашої картки;

у разі підозрілої ситуації припиняти спілкування та звертатися до поліції.