Небесне військо поповнив захисник з Тернопільщини Олександр Зозуля

Не встигла Монастириська громада оговтатись від звістки про смерть Героя Олександра ЗОЗУЛІ як чергова сумна звістка надійшла в Монастириську громаду… Небесне військо поповнив стрілець-помічник гранатометника 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини А4043 САМАГАЛЬСЬКИЙ Іван Романович, 1971 року народження, який вважався зниклим безвісти та визнаний загиблим 11 березня 2026 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі н. п. Борівська Андріївка Ізюмського району Харківської області. Повідомляє міська рада.

Рідні до останнього вірили й сподівалися на його повернення.

На превеликий жаль, 29 липня 2026 року підтвердилася трагічна звістка.

Його відданість Батьківщині, мужність і сміливість назавжди залишаться прикладом для кожного з нас.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав і любив Івана Романовича.

Ми поділяємо ваш біль і схиляємо голови перед його подвигом.

Світла пам’ять про Героя житиме в наших серцях.

Вічна слава Герою України !





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