У Ланівцях та майже 30 селах громади на чотири дні відключать газ: перелік населених пунктів

Жителів Лановецької громади попередили про тимчасове припинення газопостачання. Без газу споживачі залишаться з 4 по 7 серпня.

Про це повідомили у Лановецькій міській раді.

Газопостачання буде тимчасово припинене у місті Ланівці, а також у селах Краснолука, Якимівці, Татаринці, Загірці, Михайлівка, Юськівці, Грибова, Гриньки, Козачки, Печірна, Коростава, Кутиски, Осники, Огризківці, Молотків, Білозірка, Мала Карначівка, Москалівка, Плиска, Люлинці, Буглів, Ванжулів, Жуківці, Шушківці, Іванківці, Оришківці, Волиця, Малі Кусківці та Бережанка.

Мешканців просять заздалегідь подбати про резервні джерела енергозабезпечення, а також перед виходом із дому перекривати газові крани на приладах і перед ними.

Про початок відновлення газопостачання повідомлятимуть додатково за допомогою гучномовців.

За додатковою інформацією можна звертатися до Лановецької дільниці Шумського УЕГГ Тернопільської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» за телефоном (03549) 2-15-59.