Небесне військо поповнив солдат Іван САМАГАЛЬСЬКИЙ з Тернопільщини

І знову біль та сльози…Небесне військо поповнив солдат САМАГАЛЬСЬКИЙ Іван Романович (05.07.1968-11.03.2026) стрілець-помічник гранатометика 2 мехаізованого відділення, 2 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону, який вважався зниклим безвісти та визаний загиблим 11 березня 2026 року під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника, неподалік н. п. Борівська Андріївка, Ізюмського р-ну, Харківської області. Рідні до останнього вірили й сподівалися на його повернення. Повідомляє Пʼятий відділ Чортківського РТЦК та СП.

На превеликий жаль, підтвердилася трагічна звістка: 31 липня 2026 року.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’ятю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.

Іван поповнив ряди Небесного воїнства, щоб вічно стояти на сторожі миру, добра та справедливості. Щирі співчуття рідним та друзям солдата.

Вічна та світла пам’ять Герою України.

Про прибуття тіла Героя, чин похорону буде повідомлено додатково.

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