Через спеку в Україні можуть знову запровадити графіки відключення світла

Через прогнозовану аномальну спеку в Україні можуть повернутися графіки обмеження електропостачання. Енергосистему вже готують до максимальних навантажень, які очікуються на початку серпня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вже наступного тижня синоптики прогнозують суттєве підвищення температури, що може збільшити споживання електроенергії приблизно на 1 ГВт.

«Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі. Водночас “Укренерго” готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу», — зазначив Денис Шмигаль.

Наразі йдеться насамперед про можливе запровадження обмежень для промислових споживачів і бізнесу. Водночас енергетики закликають українців ощадливо використовувати електроенергію, особливо у години пікового навантаження, щоб зменшити навантаження на енергосистему в період спеки.