Після резонансу у соцмережах: Підгаєцька міськрада пояснила, як підтримує військових

Підгаєцька міська рада оприлюднила офіційну заяву після суспільного резонансу навколо обговорення фінансування допомоги військовослужбовцям та критики, що останніми днями поширюється у соціальних мережах.

У міськраді заявили, що в інтернеті з’являються анонімні та, на їхню думку, некоректні дописи, спрямовані на дискредитацію окремих депутатів і створення напруги в громаді. Також зазначили, що в публікаціях використовуються персональні дані та копії документів, а окремі твердження мають суб’єктивний характер.

У зверненні наголошується, що суперечливі питання слід обговорювати на сесіях, депутатських комісіях або в робочому порядку, а не через інформаційні кампанії у соцмережах. Крім того, міська рада звернулася до правоохоронних органів із проханням перевірити факти поширення персональних даних, службових документів та можливі порушення законодавства під час оприлюднення матеріалів в інтернеті.

Водночас у міськраді пояснили ситуацію із фінансуванням підтримки військовослужбовців.

За інформацією ради, у бюджеті громади на 2026 рік на програми підтримки військових та членів їхніх сімей передбачено 13 млн 515 тис. грн, з яких станом на сьогодні використано 8 млн 193 тис. 289 грн.

На депутатський фонд для надання матеріальної допомоги військовослужбовцям спочатку було закладено 750 тис. грн, а у березні фінансування збільшили ще на 3 млн 750 тис. грн. Загальний обсяг коштів становить 4 млн 500 тис. грн, із яких, за даними міськради, наразі невикористаними залишаються 1 млн 362 тис. грн.

У раді також пояснили, що чинне обмеження щодо максимальної суми допомоги одному військовослужбовцю — 100 тис. грн на рік — було запроваджене для того, щоб забезпечити підтримкою більшу кількість захисників.

За даними міської ради, у 2025 році допомогу з депутатського фонду отримали 65 військовослужбовців, а за перші п’ять місяців 2026 року — 43. Розмір виплат становив від 5 тис. до 170 тис. грн. Як зазначають у раді, за допомогою часто звертаються одні й ті самі військові.

Окрім депутатського фонду, за Комплексною програмою соціального захисту населення Підгаєцької громади на 2026 рік на одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в обороні України, передбачено ще 1 млн 630 тис. грн.

У міській раді запевнили, що кожне звернення від військовослужбовців та військовослужбовиць розглядають у першочерговому порядку, а підтримка захисників залишається одним із пріоритетів громади.

Раніше депутатка Підгаєцької міської ради Галина Дуда повідомила, що її пропозиції спрямувати додатковий мільйон гривень до депутатського фонду та скасувати ліміт у 100 тисяч гривень на одного військовослужбовця не отримали підтримки більшості депутатів. Саме після цього навколо питання виникла активна дискусія у соцмережах.