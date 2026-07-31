У Хмельницькому пролунали вибухи: над містом здійнявся стовп диму, працюють екстрені служби

У Хмельницькому вдень пролунало кілька вибухів. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації.

За попередньою інформацією, внаслідок події постраждалих немає.

Наразі на місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці та рятувальники встановлюють обставини інциденту.

Попередньо повідомляється, що вибух пролунав у мікрорайоні Ружична. Над містом також видно стовп диму.

Офіційна інформація щодо причин вибуху та можливих наслідків уточнюється.