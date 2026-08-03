На війні загинув захисник Богдан Мартинюк з Тернопільщини

Сумна звістка надійшла до Скалатської громади. На війні загинув військовослужбовець Богдан Володимирович Мартинюк, уродженець села Остап’є.

Захисник народився 16 лютого 1981 року. Його життя обірвалося 28 липня 2026 року під час виконання бойового завдання із захисту України.

Про втрату повідомили у громаді.

«Його життя обірвалося на полі бою, де він до останнього дихання боронив рідну землю», – йдеться у повідомленні.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Героя.

Вічна пам’ять і слава захиснику України.