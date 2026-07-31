Йому було лише 24… Тернопільщина зустріне тіло загиблого Героя Віталія Гакала

🕯️🇺🇦 Він обрав шлях рятувати життя. І віддав за Україну власне…

🖤 Знову чорним крилом скорботи війна торкнулася Збаразької громади, повідомляє міський голова Роман Полікровський.

🇺🇦 У боротьбі за свободу й незалежність України загинув наш земляк, уродженець села Заруддя – молодший сержант, фельдшер евакуаційного відділення медичної роти, бойовий медик Віталій Гакало.

🕯️ Йому було лише 24…

💙💛 Віталій належав до покоління молодих українців, які не шукали легших шляхів, а свідомо обрали служіння людям і Батьківщині. Закінчивши Кременецький медичний фаховий коледж, працював фельдшером екстреної медичної допомоги, а водночас навчався в Тернопільському національному медичному університеті, мріючи стати лікарем.

🚑 З перших років повномасштабної війни він був там, де найбільше потребували його знань, мужності та людяності. Супроводжував евакуацію поранених захисників із «Азовсталі», добровольцем служив у Першому добровольчому мобільному шпиталі імені Миколи Пирогова, рятував життя українських воїнів на Донеччині, Лиманському, Покровському та Курському напрямках. У 2025 році підписав контракт і продовжив службу бойовим медиком у складі 67-ї окремої механізованої бригади.

❤️‍🩹 Він ішов туди, звідки інших вивозив. Щодня дивився смерті в очі, але не втрачав віри, людяності та відданості своєму покликанню. Його зброєю були професійність, милосердя й безмежна любов до людей.

🕯️ 26 липня 2026 року, виконуючи бойове завдання на Дніпропетровщині, серце Віталія зупинилося…

🙏 Щиро співчуваємо батькам, рідним, близьким, друзям, побратимам і всім, для кого ця втрата стала глибоким болем. Неможливо знайти слова, які здатні втамувати смуток від загибелі такого світлого, щирого й самовідданого Захисника.

🕯️ Зустріч Героя відбудеться завтра 1 серпня, о 15:00 у Сквері Героїв у Збаражі. Після спільної молитви траурний кортеж вирушить до рідного села Заруддя.

🙏 Чин похорону відбудеться 2 серпня о 14:00.

🇺🇦 Закликаємо жителів громади відкласти свої справи та долучитися до спільної молитви, щоб гідно зустріти й провести в останню земну дорогу нашого Героя. Це наш обов’язок перед людиною, яка до останнього подиху рятувала життя інших і віддала найдорожче за кожного з нас.

🇺🇦 Вічна слава Герою!

🕊️ Герої не вмирають!