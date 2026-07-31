Хресну ходу до Почаєва можна зупинити? Громада на Рівненщині показала, що так

Поки тисячі прихильників УПЦ Московського патріархату прямують із Волині до Почаївської лаври на Тернопільщині, у сусідній Рівненській області місцева влада продемонструвала, що за наявності політичної волі подібним масовим заходам можна запобігти.

30 липня виконавчий комітет Демидівської селищної ради ухвалив рішення «Про заборону хресної ходи прихожан Української православної церкви московського патріархату на території Демидівської селищної ради».

У селищній раді пояснили, що рішення прийняли з урахуванням дії воєнного стану, складної безпекової ситуації, ризику можливих провокацій, постійних повітряних атак та необхідності забезпечення громадської безпеки. Також врахували рекомендації Ради оборони Рівненської області.

Тим часом на Волині парафіяни УПЦ МП вирушили хресною ходою до Почаївської лаври. Відео багатотисячної колони оприлюднив ветеран російсько-української війни та історик Віктор Пермяков.

«Відео зроблене сьогодні в селі Соловичі Волинської області. Важко сказати, але тут приблизно кілька тисяч людей. Ідуть вони до Свято-Успенської Почаївської лаври в Тернопільську область», – написав він.

Нагадаємо, 22 липня Державна служба України з етнополітики та свободи совісті оприлюднила висновок, яким встановила ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з Російською православною церквою. Після цього лаврі надали 30 днів для усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

На цьому тлі рішення Демидівської громади виглядає показовим. Воно демонструє, що органи місцевого самоврядування можуть ухвалювати рішення, спрямовані на недопущення масових заходів, які в умовах війни можуть створювати додаткові безпекові ризики.

Натомість на Тернопільщині, куди й прямує багатотисячна колона паломників, подібних рішень не ухвалювали. Попри те, що саме область приймає хресну ходу, а Почаївська лавра офіційно визнана афілійованою з Російською православною церквою, масовий захід не був зупинений.

Це закономірно викликає запитання до керівництва області, зокрема до начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха. Адже приклад Демидівської громади свідчить: за наявності відповідної позиції влади та використання передбачених законом механізмів реагування рішення можна ухвалювати ще до того, як багатотисячна колона опиниться на території області. Саме тому виникає питання, чому такі кроки не були зроблені на Тернопільщині завчасно.