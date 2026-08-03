Один отримав тяжкі травми: на Тернопільщині сталися дві ДТП з неповнолітніми байкерами

У неділю ввечері на Тернопільщині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю 17-річних мотоциклістів. Обох юнаків госпіталізували до лікарні.

Перша аварія сталася близько 22:30 у селі Городище Козівської громади. Там зіткнулися автомобіль Mercedes Sprinter та мотоцикл Spark Fantom, які рухалися однією дорогою. Унаслідок ДТП 17-річний водій мотоцикла отримав травми середнього ступеня тяжкості.

Приблизно через годину ще одна аварія трапилася у Скалаті. Там зіткнулися автомобіль ВАЗ-2114 та мотоцикл Spark SP200R-32. У цій ДТП також постраждав 17-річний мотоцикліст, однак він зазнав тяжких травм.

Обох потерпілих госпіталізували до КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня».

Обставини та причини обох дорожньо-транспортних пригод встановлюють правоохоронці.