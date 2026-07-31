У Кременецькому ботанічному саду зацвіла ананасова лілія: чим унікальна екзотична рослина

У Кременецькому ботанічному саду розпочала цвітіння одна з найекзотичніших рослин колекції – ананасова лілія, або еукоміс.

Про це повідомили на сторінці Кременецького ботанічного саду.

Свою популярну назву рослина отримала завдяки незвичайному суцвіттю, яке зовні нагадує тропічний ананас. Водночас ботанічно еукоміс належить до родини Спаржевих і є близьким родичем гіацинтів, мускарів та пролісків.

Наукова назва Eucomis походить із давньогрецької мови й означає «красивоволоса» або «гарноволоса». Таку назву рослина отримала через характерний чубчик із листя на верхівці суцвіття, що нагадує корону ананаса.

Батьківщиною еукоміса є вологі гірські та лісові райони Південної Африки. Ефектний вигляд рослині надає довге квітконосне стебло, густо вкрите сотнями дрібних зірчастих квіток, які розпускаються поступово – знизу догори.

Саме завдяки такому особливому цвітінню декоративний період еукоміса триває від двох до двох з половиною місяців – упродовж літа та на початку осені.

Після завершення цвітіння рослина не втрачає своєї декоративності. Якщо формується насіння, квітки не опадають одразу, а змінюють забарвлення на насичено-зелене, продовжуючи прикрашати клумби Кременецького ботанічного саду.