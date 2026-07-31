Засуджений за смерть житель Тернопільщини пішов до війська і зник із частини — родина загиблої боїться за своє життя

Засуджений за смерть 30-річної Віри Маркевич житель Тернопільщини, який після вироку умовно-достроково звільнився для проходження військової служби за контрактом, самовільно залишив військову частину. Про це повідомили рідні загиблої жінки, які тепер побоюються за власну безпеку, пише 20 хвилин.

Як розповів брат загиблої Володимир Фатхутдінов, родина понад рік домагалася справедливого покарання для чоловіка, якого суд визнав винним у смерті Віри. Тернопільський апеляційний суд залишив без змін вирок Бучацького районного суду — вісім років позбавлення волі.

За словами чоловіка, у липні засудженого Петра Маркевича умовно-достроково звільнили для проходження військової служби за контрактом. Згодом, за інформацією родини, він самовільно залишив військову частину.

Найбільше рідні загиблої переживають за безпеку своїх близьких. Володимир Фатхутдінов стверджує, що під час судового процесу засуджений погрожував їхньому батькові.

Журналісти «20 хвилин», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, повідомляють, що 10 липня Петра Маркевича звільнили з місця відбування покарання, а вже 21 липня він самовільно залишив військову частину, де проходив службу за контрактом.

У судовому реєстрі міститься ухвала, згідно з якою Коломийський районний суд задовольнив клопотання про умовно-дострокове звільнення засудженого для проходження військової служби. Адміністрація колонії повідомила, що чоловік не мав дисциплінарних стягнень, визнав провину, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Невідбута частина покарання становила сім років і 20 днів.

За інформацією джерел видання, під час ранкової перевірки військовослужбовця не виявили у пункті тимчасової дислокації. Його місце перебування наразі невідоме, зброя залишилася у підрозділі.

Водночас у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань повідомили, що кримінального провадження щодо самовільного залишення частини цією особою у них немає. У поліції Тернопільської області підтвердили, що Петро Маркевич перебуває у розшуку, однак не уточнили підстав.

Військова частина, де проходив службу чоловік, відмовилася коментувати ситуацію, пославшись на законодавство про захист персональних даних та вимоги безпеки в умовах воєнного стану.

Мати Петра Маркевича у коментарі журналістам повідомила, що давно не має зв’язку із сином. За її словами, востаннє він телефонував із місця служби, цікавився здоров’ям рідних та дітей. Жінка підтвердила, що до неї вже приходили люди у формі, ймовірно, через зникнення сина.

Нагадаємо, у березні 2026 року Бучацький районний суд визнав Петра Маркевича винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть його 30-річної дружини Віри. Без матері залишилися п’ятеро малолітніх дітей.

За словами адвокатки Олени Степанової, якщо військовослужбовець, звільнений умовно-достроково для проходження служби, самовільно залишає військову частину, щодо нього мають внести відомості до ЄРДР, затримати та обрати запобіжний захід. У такому разі до можливого покарання за СЗЧ додається невідбута частина попереднього вироку.