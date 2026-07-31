Вибух і детонація на військовому полігоні: що відомо про надзвичайну подію на Хмельниччині. Офіційна інформація

На полігоні військової частини ССО біля Хмельницького стався вибух із детонацією: є пошкоджені будинки

На території полігону однієї з військових частин Сил спеціальних операцій Збройних сил України у Хмельницькій територіальній громаді сталася надзвичайна подія. Внаслідок вибуху розпочалася подальша детонація.

Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За його словами, одразу після інциденту було створено штаб із ліквідації наслідків надзвичайної події. Наразі тривають першочергові роботи.

Інформація про загиблих та постраждалих наразі уточнюється.

Силами патрульної поліції жителів прилеглих будинків оперативно оповістили про необхідність перебувати в укриттях.

За попередніми даними, внаслідок вибуху пошкоджено житлові будинки. Для оцінки завданих збитків та координації подальших дій створено спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайної події.

Обставини вибуху встановлюються. Жителів закликають стежити лише за офіційною інформацією.