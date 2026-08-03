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На Тернопільщині 15-річний мотоцикліст збив пішохода

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У селі Сороцьке Іванівської громади 15-річний водій мотоцикла збив пішохода. Потерпілого госпіталізували.

Про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася 31 липня близько 22:00, до поліції повідомили медики.

Як встановила слідчо-оперативна група, 15-річний юнак, керуючи мотоциклом Musstang Region MT-200, допустив наїзд на чоловіка 1996 року народження, який є жителем цього населеного пункту.

Унаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження. Його доправили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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