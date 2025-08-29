Зарубинський спиртзавод продають удешевлено: борги понад 330 млн грн перейдуть інвестору

Фонд державного майна України призначив на 11 вересня 2025 року аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП «Зарубинський спиртовий завод». Повідомляє АгроПортал.

Про це повідомляє платформа «Prozorro.Продажі».

Стартова ціна об’єкта становить 155,992 млн грн.

«Зарубинський спиртзавод» є діючим підприємством, що виробляє етиловий спирт, біоетанол та експортує продукцію. До складу комплексу входять виробничі цехи, склади, адмінкорпус та інші приміщення загальною площею понад 28,8 тис. м², а також 27 одиниць транспорту і спецтехніки.

Водночас, станом на червень 2025 року підприємство має заборгованість у 332,7 млн грн, серед яких 4,3 млн грн — перед бюджетом і 3,9 млн грн — перед працівниками. Ці зобов’язання перейдуть новому власнику.

Раніше ФДМУ вже намагався приватизувати завод:

у жовтні 2023 року стартова ціна становила 245,4 млн грн ;

у серпні 2024 року — 219,1 млн грн ;

у грудні 2024 року — 173,46 млн грн ;

у травні 2025 року — 162,178 млн грн.