60 ц/га: рекордна врожайність ранніх зернових на Тернопільщині

На Тернопільщині офіційно завершили жнива ранніх зернових та зернобобових культур. За підсумками кампанії аграрії області зібрали понад 1,7 млн тонн зерна, з яких найбільшу частку — 1,2 млн тонн — становить озима та яра пшениця.

Середня врожайність зернових цього року склала 60 центнерів з гектара, що є одним із найвищих показників у державі. Крім того, агровиробники області намолотили 262 тисячі тонн насіння ріпаку, який традиційно користується високим попитом як на внутрішньому ринку, так і за кордоном.

☝🏻За рівнем урожайності зернових та ріпаку Тернопільська область увійшла до трійки лідерів серед регіонів України, підтвердивши свій статус одного з найпотужніших аграрних регіонів країни.

Фахівці відзначають, що цього року на результати позитивно вплинули сприятливі погодні умови, використання сучасних технологій вирощування та підвищена увага аграріїв до якості насіння й догляду за посівами.