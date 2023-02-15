На Кременеччині п’яний чоловік намагався дати хабар поліції

Житель Кременецького району пропонував працівникам поліції грошові кошти, аби ті не складали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Авто за порушення правил дорожнього руху поліцейські зупинили у Шумську. Під час спілкування із водієм, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити тест кермувальник відмовився, натомість, почав пропонувати правоохоронцям іноземну валюту, аби уникнути відповідальності Попередження про кримінальну відповідальність порушника не спинили, тож працівники поліції викликали слідчо-оперативну групу для документування злочину.

Відтак, слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Окрім того, на водія складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.