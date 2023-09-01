Заступником міського голови з Тернопільщини, який втік за кордон, зайнялись СБУ, прокуратура і поліція

Василь Вонсяк під час відпустки виїхав за кордон, а 23 серпня надіслав електронною поштою заяву про звільнення із посади. Міський голова Бучача підтвердив цю інформацію та запевняє, що міськрада дозволів на виїзд не давала, а у відрядження за кордон не посилала. За даними youcontrol, посадовець досі очолює районний осередок ВО «Свобода». То що кажуть про виїзд під час війни його однопартійці?

Перший заступник міського голови Бучацької громади Василь Вонсяк виїхав за кордон під час війни. За інформацією «20 хвилин», він виїхав до Канади.

Наприкінці січня 2023 року, нагадаємо, депутатам та посадовцям різних рівнів та органів влади заборонили виїзд за кордон.

Дозволів міськрада не давала

— Так, він справді виїхав за кордон, поки перебував у відпустці, — підтвердив бучацький голова Віталій Фреяк. — Ні, це не було відрядженням за службовими питаннями і міськрада ніяких документів чи дозволів на виїзд не давала. Тому це скоріше питання до прикордонної служби, як і коли він виїхав.

23 серпня на електронну адресу міськради Василь Вонсяк надіслав заяву на звільнення, підкріпивши її електронним підписом, така процедура є законною, зазначив Віталій Фреяк. І вже 25 серпня депутати на сесії проголосували про звільнення Василя Восняка з посади заступника міського голови.

За інформацією з відкритих джерел, Василь Вонсяк був заступником та курував питання ЖКГ, інфраструктури і господарської діяльності. Інформацію усно підтвердив і міський голова, адже на офіційному сайті міськради у розділі «Заступники» інформації про пана Вонсяка вже немає.

Хто опікуватиметься надалі комуналкою та інфраструктурою Бучацької громади, ми поцікавились у пана Фреяка.

— На наступну сесію я подам кандидатуру, — повідомив «20 хвилин» Віталій Фреяк. — І далі вже вирішуватимуть своїми голосами депутати.

Віталій Фреяк підтвердив, що представники силових структур вже були у міськраді, вивчали документи та інформацію.

За даними джерел «20 хвилин», Василь Вонсяк виїхав до Канади, там давно проживає його син. Яким чином і куди виїхав, — версію оприлюднив на власній сторінці у Фейсбук місцевий активіст Роман Довбенко. Він написав, що чинoвник oфoрмив дoгляд зa мамою, яка мала інвалідність, тa рaзoм з нeю виїхaв з Укрaїни. Згoдoм жiнкa пoвeрнулacь, a Вoнcяк виїхaв залишився у Канаді.

Василь Восняк на посаді заступника міського голови за шість місяців 2023 року отримав загалом 249 тисчя 528 гривень та 32 копійки, в місяць зарплата чиновника склала 41 тисячу 588 гривень 5 копійок, пишуть «Тернополяни», посилаючись на відповідь на запит ГО «Бучацькі справи».

Однопартійці кажуть — виїхав законно

За даними платформи chesno.org, Вонсяк Василь Богданович, — громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське обʼєднання «Свобода», заступник голови. А за даними youcontrol, він досі є керівником Бучацької районної партійної організації ВО «Свобода». Тому «20 хвилин» звернулись до керівництва обласного осередку за коментарем з приводу виїзду за кордон під час війни їх побратима-керівника районного рівня.

Василь Вонсяк виїхав за кордон через сімейні питання тому, коли їх вирішить, повернеться в Україну, прокоментував для «20 хвилин» голова Тернопільського обласного осередку «ВО «Свобода» Олег Сиротюк.

— Вже три роки Василь Вонсяк не обіймає керівних посад у ВО «Свобода», адже вже не існує районної організації, — запевнив Олег Сиротюк попри дані youcontrol, які ми оприлюднили раніше. — Так, він є членом організації. Перетнув кордон в законний спосіб, мав для цього відповідні документи.

Стосовно дій «свободівців» під час війни — ще задовго до початку повномасштабного вторгнення, у 2021 році, був виданий внутрішній наказ, про діяльність кожного члена організації під час війни зазначив Олег Сиротюк. Кожен партієць мав визначитись, — чи служитиме в ЗСУ, чи допомагатиме внутрішньо переміщеним особам, хто доєднається до лав тероборони, а хто займатиметься напрямками волонтерської допомоги.

— Стосовно Василя, на момент повномасштабного вторгнення він відмовився від броні як заступник міського голови, і в нього був свій напрямок роботи, пов’язаний з мобілізаційною діяльністю, — запевнив Олег Сиротюк. — В перші тижні він з’явився у військкомат, пройшов медкомісію і продовжував свою основну діяльність та відповідав за допомогу ЗСУ і питаннями мобілізації.

Журналістка уточнила, чи у серпні 2023 року потреба у допомозі ЗСУ та питань мобілізації стоїть не так гостро у Бучацькому районі, як у лютому 2022 року, що посадовець такого рівня виїхав за кордон. Олег Сиротюк на це відповів, що у його бучацького однопартійця склались певні сімейні обставини, про які він не буде розповідати.

— Я з ним розмовляв, і він сказав, що коли все вирішить, повернеться в Україну, — запевнив Олег Сиротюк. Правда, коли це саме станеться, на запитання журналістки не відповів. Лише додав, — він повернеться, його виїзд за кордон є тимчасовим. І все відбувалось, відповідно до закону. Коли закінчиться війна, ми будемо розбиратись і з тими, хто гідно поводився, і з тими, хто негідно. Кожна людина буде здавати свій іспит. І побачимо, в якому списку опиниться Василь Вонсяк.

Розслідують законність перетину кордону

За інформацією «20 хвилин», колишнім заступником міського голови Бучацької громади вже зайнялись СБУ, прокуратура та поліція. Силовики підтвердили цю інформацію.

— За інформацією СБУ, Бучацькою окружною прокуратурою було порушене кримінальне провадження за ст. 332 Кримінального кодексу України, — повідомив речник поліції Тернопільщини Андрій Василик. — Працівники відділення поліції №2 м. Бучач здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні та перевіряють законність підстав про перетин державного кордону.

«20 хвилин» також намагались почути позицію і пояснення самого Василя Вонсяка. Кілька разів набирали на різних месенджерах за номером телефону, який мав в Україні, але дзвінки залишались без відповіді. А на телефонний виклик оператор відповідає, що «абонент не може прийняти ваш дзвінок». Якщо Василь Вонсяк готовий прокоментувати ситуацію з виїздом за кордон під час війни, ми опублікуємо.

Довідка

Вонсяк Василь Богданович народився 22 березня 1974 року в с.Бобулинці Бучацького району, Тернопільської області. У 1991 році закінчив Бучацьку середню школу №1 імені В.М. Гнатюка. У 1992 році вступив до Бучацького інституту менеджменту і аудиту, який закінчив у 1997 році за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аудит» і отримав кваліфікацію економіста. У 2019 році закінчив Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та здобув ступінь вищої освіти «Магістр».

Від 30.11.2020 р. – перший заступник Бучацького міського голови.

Цифра

Понад пів сотні кримінальних проваджень за ст. 332 Кримінального кодексу України розпочато правоохоронними органами Тернопільщини від початку повномасштабного вторгнення. З них скеровано до суду дев’ять, повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі.

Юридична довідка

Кримінальний кодекс України

Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України

1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод – караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

2. Ті самі дії, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, – караються позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Ірина Белякова