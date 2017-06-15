У Тернополі висадився “радикальний” десант Ляшка через любов Півторака до мера?

Одразу з кількох власних джерел “Політерно” стало відомо, що сьогодні в Тернополі відбулись термінові але утаємничені збори активу “радикалів” Тернопільщини.

Ініцатором та організатором заходу, котрий в обідню пору відбувся в приміщенні українського дому “Перемога” виступило вище київське креівництво партії Олега Ляшка.

Наймовірніше основною причиною екстреного зібрання було інформування партійців та депутатів про ротації в місцевому керівництві партійного осередку.

У зв’язку з низкою скандалів, в котрі продовжує попадати голова тернопільської міської організації партії, саме Святослав Півторак і є першим претиндентом на складання керівних повноважень.

Останньою краплею стало лобіювання власних інтересів в шкоду партії та відверте підігравання безпосередньо меру Сергію Надалу.

Вище керівнцтво партії Олега Ляшка чудово розуміє, що будь-які спроби розбудувати партійну організацію в Тернополі під керівництвом Святослава Півторака приречені на провал.