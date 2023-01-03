Чи очікувати у 2023 році українським вчителям підвищення заробітних плат
У 2023 році українським освітянам не варто чекати на підвищення заробітних плат.
Кабінет міністрів України ще у 2019 році ухвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 передбачала підвищення зарплати вчителям на 20%-70% до 31 грудня 2023 року.
Щороку через відсутність коштів реалізацію постанови переносили.
Постановою уряду №1411 в Україні знову відклали реалізацію постанови про підвищення заробітних плат педагогам.
Підвищення зарплат вчителям відбудеться не раніше, ніж у 2024 році