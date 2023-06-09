9 років допомагала військовим: у Тернополі померла самовіддана волонтерка Марія Шестопалка

Сьогодні, 9 червня, стало відомо, що у Тернополві передчасно пішла з життя відома та багаторічна волонтерка Марія Шестопалка.

Жінка хворіла, та не зважаючи на сій фізичний стан Марія Шестопалка з 2014 року почала допомагати українським військовим.

“Вона називала мене «Доця». Марія Шестопалка сьогодні не стало. Я знала, що ці фото викличуть у мене спогади і сльози. Так віддано і жертовно як Вона, не волонтерив ніхто! Будучи хворою, ледве ступаючи, Вона керувала усіма, вантажила буси, молилась за усіх! І за мене в тому числі. Коли була хвора… Коли тривала операція-вона організувала Матерів в молитві щоб молились за мене. Дякую. Коли я лежала тягучими днями після хімій Вона запитувала: «Може я щось приготую, рибки може, чи що тобі смакує і передам своїм Андрієм?» Дякую. Коли я відправляла вантажі на фронт вона жавжди запитувала що додати. Спочивайте з Богом! Вічна память! Дякую за все”,– написала тернопільска підприємиця Ольга Навроцька.

Панахида по пані Марії відбудеться завтра о 19:00 в Церкві святого Володимира і Ольги за адресою вулиця гетьмана Пилипа Орлика.

Співчуваємо рідним та близьким померлої волонтерки…

Тернополяни