Акція “Сопричастя”: тернополяни вшановують українців, які жили в часи Голодомору

Члени тернопільської організації Спілки Української Молоді в Україні розпочали акцію “Сопричастя”. Її проводять для того, щоб вшанувати українців, які жили в часи Голодомору, розповіла членкиня тернопільського осередку спілки Юлія Лищишин, пише Суспільне.

За її словами, учасник акції на 33 години відмовляються від їжі та роблять добрі справи:

“Я долучаюся до “Сопричастя” вже п’ятий рік поспіль молитвою і доброю справою. Цього року вперше вирішила відмовитись від їжі. Коли я була маленькою, моя прабабуся розповідала мені різні історії, в тому числі про війну і про голод. Я вже не пам’ятаю всіх деталей, але пам’ятаю, що мені було страшно навіть уявити, як це людина залишається без їжі. Коли вона не може допомогти ні собі, ні своїм дітям. Дуже часто це були одні і ті самі історії. І навіть попри це я просила їх розповідати мені знову і знову, бо такі події не можна забувати”.

Юлія Лещишин Юлія Лищишин

Юлія Лещишин розповіла, вперше акція “Сопричастя” відбулася в 2003 році. Її започаткували СУМівці Австралії та члени Тернопільської організації. Завершиться “Сопричастя”, як і кожного року, спільною молитвою. Також учасники акції запалять свічки. Це зроблять у суботу, в День пам’яті жертв голодоморів, о 16 годині.