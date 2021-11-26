Тернопільщина готується до зими: закуплено 17 тисяч тонн піску

З метою забезпечення стабільної роботи дорожньо-транспортної галузі в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 років підприємствами, що забезпечують експлуатаційне утримання доріг державного та місцевого значення, підготовлено понад 9 тис. тонн технічної солі та понад 17 тис. тонн піску. Про це повідомив в.о. начальника управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Тернопільської облдержадміністрації Михайло Олійник.

Для створення снігозахисту відремонтовано понад 1200 захисних щитів.

“Під час осінньо-зимового періоду 2021 – 2022 років планується залучити понад 276 одиниць техніки. Варто відзначити, що частина техніки на цей час залучена на проведенні будівельно-ремонтних робіт на дорогах державного значення”, – розповів Михайло Олійник.