Коли чекати нову хвилю захворюваності на Covid в Україні: прогноз

Експерти Київської школи економіки спрогнозували нову хвилю пандемії в Україні на початок 2022 року. Аналітики зазначили, що ситуація з COVID-19 в країні сильно залежатиме від ситуації в Європі.

Про це повідомив на онлайн-брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

“Ми очікуємо на початок зростання захворюваності COVID у наступну хвилю вже з початку 2022 року”, — сказав Ганіченко.

Він додав, що на розповсюдження хвороби вплинуть запроваджені карантинні обмеження, а саме – наскільки вони будуть жорсткими чи ослабленими.

Зростання захворюваності із січня 2022 року можна точно очікувати, якщо не буде введено локдаун, який у 2021 році допоміг відстрочити хвилю коронавірусу до середини лютого.

“Накладатиметься фактор зростання захворюваності в Європі й наскільки в нас будуть змінені карантинні обмеження саме в період новорічних свят і в період січня”, — зазначив Ганіченко.



