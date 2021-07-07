Чотири скелети: у Тернопільській області жінка знайшла людські рештки на власному подвір’ї

Скелети лежать в землі ще від часів Другої Світової війни.

У селі Великі Гаї (Тернопільськаобласть) на лінію “102” зателефонувала місцева жителька і повідомила про страшну знахідку.

У поліції уточнили, що у приватному подвір’ї жінка облаштовувала огорожу. Майстер викопав траншею глибиною 1,20 см і побачив кістки.

Коли почав розкопувати далі, то виявив рештки людських тіл.

За попередньою інформацією, чотири скелети лежать в землі ще від часів Другої Світової війни.

Знайшли слідчі у могилі і ґудзики з офіцерської німецької форми. Мешканці села розповідають, що на даній території у час війни дійсно ховали німецьких солдат.

Фрагменти тіл правоохоронці дістали і направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. За цим фактом проводиться перевірка.