Мишковицький спиртзавод продали за 23 мільйони

За 23 мільйони і 2 гривні продали на аукціоні Мишковицький спиртзавод. Про це розповів заступник начальника регіонального відділення Фонду держмайна Руслан Белошицький.

За його словами, було 4 учасники, переміг підприємець з Вінниччини, пише Суспільне.

На спиртзаводі виготовляли спирт та концентрований яблучний сік для експорту. Про це розповів директор Олег Пастух. З 2013 року підприємство не працює. Продають його вдруге за рік, бо попередній переможець не сплатив 181 мільйон гривень, які він вказав під час аукціону. Про це розповів заступник начальника регіонального відділення Фонду держмайна Руслан Белошицький. Цього разу, розповідає, продали завод за 23 мільйони гривень вони підуть у держбюджет.

“Зараз покупець має 3 дні на підтвердження того, що він погоджується на проведення аукціону, що він згідний із результатами аукціону. Потім також ми чекаємо 10 днів, щоб не було ніяких судових позовів. Тобто, якщо десь було якесь зловживання, то опоненти мають право подати в суд і аукціон вважатиметься недійсним. Після того ми маємо місяць часу підписати договір купівлі-продажу. Це має відбуватися в місті Івано-Франківську, бо юридична особа в нас в Івано-Франківську. Після підписання договору покупець має сплатити всі гроші і потім заходить на спиртзавод”, – каже Белошицький.

Юрисконсультант підприємця, який переміг у торгах Вадим Конофольський каже, що про аукціон дізнались через сайт державного підприємства “Укрспирт”. На заводі планують відновити виробництво спирту.

“Плануємо даний завод відновлювати, збільшувати робочі місця і платити податки на місці, бо спиртова галузь потребує відновлення на сьогоднішній день. Вартість майна відповідає дійсності, там теж ще дуже багато коштів потрібно. Ще потрібно людей працевлаштувати, податки заплатити”, – каже Конофольський.

Стартували торги з ціни у понад 7 мільйонів гривень. 19-го травня, коли завод готували до продажу. Руслан Белошицький розповідав, як оцінювали підприємство:

“В нас є методика, як ми формуємо ціну. Це від залишкової вартості на останній момент фінансової звітності. Завдяки співпраці з директором, з бухгалтерією, ми зібрали всі документи, нам Київ затвердив, видав наказ і в нас стартова ціна 7 мільйонів”.

Оцінювач Микола Федоришин розповів, чи відповідає стартова ціна Мишковицького спиртзаводу ринковій:

“Ціна в 7 мільйонів – не є ринковою в такому випадку. Очевидно, вона була виставлена відповідно до Закону “Про приватизацію” і вона виставляється з залишкової балансової вартості. Вона не має нічого спільного з ринковою вартістю. Ринкова вартість мала б визначатися з незалежним оцінювачем, або з залученням незалежних оцінювачів. Тобто, ця вартість може бути вірна відповідно до закону. В районі 50– 80 мільйонів коливалася вартість таких заводів, це стартова ціна була. Наскільки я знаю, то там проводилася переоцінка”.

За словами Руслана Белошицького, загалом на Тернопільщині мають приватизувати всі 12 спиртзаводів. Їх, каже, продають, тому що з першого липня держава не може бути монополістом у виробництві спирту.